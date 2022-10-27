انت الان تتابع خبر صدمة لجماهير الأهلي.. أمير هشام يعلن فشل صفقة انضمام اللاعب البرازيلي للأهلى في يناير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى النادي الأهلي بقوة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد مرور القلعة الحمراء بفترة عصيبة خلال الموسم الماضي، وفشله في الفوز بلقب الدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا،وكان الأهلي قد أعلن عن تعاقدة مع برونو سافيو البرازيلي، وشادي حسين ومصطفى ميسي قادمَين من سيراميكا كليوباترا، ومؤخراً ظهر اسم نجم برازيلي آخر وهو مارسينهو لاعب نادي كاواساكي الياباني.

فشل صفقة مارسينهو

باءت صفقة مارسينهو بالفشل، وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن السبب وراء فشل التعاقد مع البرازيلي مارسينهو لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان النادي الأهلي قريب من التوقيع مع اللاعب، إلا أنه بات يدرس الانسحاب من الصفقة بشكل رسمي وعدم اكمال التفاوض مع ناديه، وبالرغم من نجاح المارد الأحمر في الحصول على توقيع مارسينهو بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، عبر الميل، إلا أن طلبات ناديه تحول دون إتمامها.

سبب فشل صفقة مارسينهو

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن النادي الياباني طلب الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار بالإضافة إلى حصوله على المبلغ كاش، دون أقساط، وهذا ما رفضه النادي الاهلي، وتابع: “النادي الأهلي عرض على النادي الياباني، الحصول على بطاقة اللاعب وعقده مقابل دفع مليون و300 ألف دولار بخلاف راتب اللاعب قبل أن يتم رفع العرض إلى مليون و700 ألف دولار، ولكن تم رفضه، وكان من الممكن رفعه ولكن في حال دفعه في قيمة قسطين”.