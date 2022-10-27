انت الان تتابع خبر فاتي يطلب الرحيل عن برشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرجت صحيفة سبورت الكاتالونية بأخبار هامة وهي أن جناح برشلونة الشاب فاتي تواصل مع إدارة نادي برشلونة وطلب منهم الرحيل وهذا بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا في أكثر من موسم وأنه يظل بشكل كبير على دكة البدلاء في مباريات برشلونة، يريد الشاب أن يذهب إلى نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا ليثبت كفاءته وأيضا لأن المدرب تشافي غير مقتنع به فهو يعتمد على ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي .

كما أكدت الصحيفة أنه عندما عاد فاتي ولم يشارك مدة كبيرة في المباريات ولا يعتمد عليه تشافي فهذا خلق في داخل اللاعب غضب وأراد أن يرحل عن هذا الفريق، اللاعب شارك في 3 مباريات من أصل 16 مباراة لعبها فريق برشلونة الإسباني ، وأبلغ اللاعب وكيله خورخي مينديز أنه يريد الرحيل عن النادي، ولكن إدارة النادي لا تهتم لأن عقد هذا اللاعب مستمر إلى 2027 وإذا أراد الرحيل عن صفوف الفريق سيدفع شرط جزائي قيمته مليار يورو.

وودع فريق برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا أمس بعد الخسارة من الفريق الألماني بايرن ميونيخ على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة سجلها ساديو ماني وإ. م. تشوبو موتينغ وبنجامين بافارد، وبعد تلك الخسارة ترددت بعض الأقاويل عن إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب نادي برشلونة والتعاقد مع مدرب آخر يأتي بدوري أبطال أوروبا وفكر البعض في المدرب توخيل مدرب تشيلسي السابق لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا.