انت الان تتابع خبر تعرف على حكم مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو حكم مباراة السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم غد الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى ضمن فعاليات المواجهة المرتقبة والنارية والتي سوف تقام على ملعب هزاع بن زايد في المواجهة التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

وقام الإتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو حكم ساحة ويعاونه كلاً من برونو ألكسندري وبيدرو نونو حكام مساعدين، على أن يكون الحكم الرابع هو تياجو خوسيه، بينما يقود حكم الفيديو البرتغالي إفايلو إيفانوف، ويساعده دراجونوف ديميتروف، ومن المُنتظر أن تصل الحكام اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر إلى الإمارات من أجل إدارة اللقاء.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على لقب كأس السوبر المصري بالأخص المارد الأحمر الذي يواجه صعوبة في الفترة الأخيرة من الحصول على الألقاب بعد خسارة لقبي الدوري المصري وكأس مصر على حساب الزمالك.

الأهلي والزمالك

وسوف تذُاع مواجهة الأهلي والزمالك عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى المفتوحة على النايل سات كذلك قناة أون تايم سبورت على أن يتولى التعليق عليها المعلق الرياضي مدحت شلبي والمعلق الرياضي بلال أحمد علام، بينما يقود قناة ابو ظبي علي سعيد الكعبي.