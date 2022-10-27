كورتوا يوجه انتقادات لاذعة لزملائه

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن أسباب الخسارة 3-2 أمام لايبزيغ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اليوم لم نكن جيدين على الإطلاق، وأعتقد أننا افتقرنا إلى أشياء كثيرة، وأبرزها الحدة والكثافة".

وأضاف: "إذا كان يوجد شخص ما متعبا، فلا يمكنه أن يتحمل المسؤولية، وبصفتي حارس مرمى لاحظت أننا فقدنا الكثير من المبارزات ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك".

وتابع: "شاهد ما فعله جمهور أتلتيكو مدريد أثناء احتفال رودريجو وفينيسيوس".

وأكمل: "لا يمكن أن نستقبل هدفين من ركلات ركنية وهذا شيء نحتاج لتحسينه، وحذرنا المدرب (كارلو أنشيلوتي) بالفعل من ذلك، وخسرنا المواجهات الفردية بسبب قلة الحدة".

وختم: "ما يحتاجه الفريق حاليا هو الراحة، والتركيز على خوض مواجهة جيرونا في الليغا بطريقة مختلفة عن اليوم".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: وكالات