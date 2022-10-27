أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5) : برنامج مباريات اليوم الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 26 أكتوبر ، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

مباريات الساعة 17:45:

كلوب بروج - بورتو

انتر ميلان - فيكتوريا بلزن

مباريات الساعة 20:00:

برشلونة - بايرن ميونيخ

أياكس أمستردام - ليفربول

أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن

آينتراخت فرانكفورت - مارسيليا

توتنهام - سبورتينج لشبونة

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