برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

برشلونة يودع دوري أبطال أوروباودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رسمياً بعد خروجه من الباب الصغير قبل بداية مباراته مع بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

وبحسب موقع كورة الإلكتروني، فاز إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء المبكر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة ليضمن التأهل كثاني المجموعة خلف بايرن ميونيخ.

ورفع إنتر بهذا الفوز رصيده إلى عشر نقاط، موسعاً الفارق بينه وبين برشلونة إلى ست نقاط.

ولن يستطيع برشلونة التأهل، حتى لو انتصر على بايرن ميونيخ وبلزن في اللقائين المتبقيين، لأنه في أحسن الأحوال، سيصل إلى عشر نقاط، متساويا مع الإنتر، لكن المواجهات المباشرة تصب لمصلحة النادي الإيطالي.

وبخسارة بلزن التشيكي، ضمن برشلونة مقعدا في بطولة اليوروبا ليغ، التي يتأهل لها أصحاب المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال أوروبا.