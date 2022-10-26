"مش هتكرر تاني" محمد صلاح يتعرض لموقف محرج للغاية مع كلوب قبل ساعات من انطلاق مباراة أياكس

بينما يدخل ليفرول مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط فقط لا غير، هذا وقد تعرض المصري محمد صلاح نجم الفريق لموقف محرج للغاية أثناء إجراء الحصة التدريبية الأخيرة قبل ساعات من انطلاق هذه المباراة المرتقبة، وقد جعل هذا الموقف محمد صلاح يقوم بتقديم اعتذاره للمدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب، حيث قام محمد صلاح وزميله اليوناني كوستاس تسيميكاس بالانشغال خلال الحصة التدريبة بمراوغة بعضهما البعض في نوع من المزاح بينهما.

حيث قام النجم اليوناني بمراوغة محمد صلاح من ناحية الطرف الشمال فقام صلاح بالجري خلفة، وقد حدث هذا الموقف في حضرة المدير الفني يوجن كلوب ومدرب الأحمال البدنية، مما جعل النجم المصري محمد صلاح يقوم بالاعتذار ليوجن كلوب هو وزميله اليوناني على الفور.