انت الان تتابع خبر استقبلها بسرعة.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانًا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي ستقام على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة.

وأعلنت رابطة دوري أبطال أوروبا نقل مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ وانطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية في العاشرة مساءًا وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في الحادية عشر مساءًا.

برشلونة وبايرن ميونخ

ومن المُنتظر أن يدخل فريق برشلونة في تلك المواجهة بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط، حيث يقود الهجوم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، بينما من المُتوقع أن يجلس رافينيا على مقاعد البدلاء ويحل بدلاً منه انسو فاتي، وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: تير شتيجن

في خط الدفاع: بيليرين، كوندي، ألونسو، بالدي

في خط الوسط: دى يونج، بوسكيتس، بيدرى

في خط الهجوم: ديمبيلي، ليفاندوفسكي، فاتي

بينما من المٌتوقع أن يلعب فريق بايرن ميونخ في تلك المواجهة بتشكيلة مغايرة نوعًا ما حيث يغيب عن خدمات الفريق الحارس الألماني مانويل نوير، بينما يقود الهجوم ساديو ماني وجنابري، وجاءت تشكيلة الفريق المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أولرايش

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – دي ليخت – أوباميكانو – بافارد

خط الوسط: كومان – جورتيسكا – جمال موسيالا – كيميتش

خط الهجوم: جنابري – ساديو ماني

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتنقل مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة Stan Sport المفتوحة مجانًا وتنقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل مفتوح وحصرى للجميع بجودة عالية للغاية بدون تشيفر، وجاء ترددها على النحو التالي: