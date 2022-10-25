تقام فعالياتها في العراق...تعرف على قرعة خليجي 25

أجريت اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة جنوب العراق قرعة بطولة خليجي 25. وأسفرت القرعة عن مباريات قوية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى السعودية إلى جانب المضيف العراق، فيما يصطدم منتخب قطر حامل اللقب في النسخة الماضية بالإمارات في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: العراق - السعودية - عُمان - اليمن. المجموعة الثانية: البحرين - قطر - الإمارات - الكويت.

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