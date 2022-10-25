انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. لقاءات أوروبية وعربية الكل منتظرها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، وهي التي يكون فيها البطولات والدوريات الأوروبية، وتحمل الكثير من الإثارة والمتعة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل البطولات العربية والأوروبية.
جدول دوري أبطال أوروبا
وتوجد العديد من المباريات التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وسوف تكون مباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، وتوجد الكثير من المباريات الأخرى الذي يتابعها الجميع، وتأتي كما يلي:
جدول الدوري المصري
وأما عن المباريات العربية فيكون في الجولة الثانية من موسم 2022/2023، ويكون في الدوري المصري بإقامة مباراتين، وأيضاً يأتي البنك الأهلي كضيف على سموحة ويلعب انبي أمام طلائع الجيش ويأتي كما يلي:
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سموحة – البنك الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports
|طلائع الجيش – إنبي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sports
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سالزبورج – تشيلسي
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|إشبيلية – كوبنهاجن
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|دينامو زغرب – ميلان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|لايبزيج – ريال مدريد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|سلتيك – شاختار
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 English
|بنفيكا – يوفنتوس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1