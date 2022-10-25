انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. لقاءات أوروبية وعربية الكل منتظرها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، وهي التي يكون فيها البطولات والدوريات الأوروبية، وتحمل الكثير من الإثارة والمتعة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل البطولات العربية والأوروبية.

جدول الدوري المصري

وتوجد العديد من المباريات التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وسوف تكون مباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، وتوجد الكثير من المباريات الأخرى الذي يتابعها الجميع، وتأتي كما يلي:

وأما عن المباريات العربية فيكون في الجولة الثانية من موسم 2022/2023، ويكون في الدوري المصري بإقامة مباراتين، وأيضاً يأتي البنك الأهلي كضيف على سموحة ويلعب انبي أمام طلائع الجيش ويأتي كما يلي:

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة – البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش – إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports