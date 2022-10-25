الرياضة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. لقاءات أوروبية وعربية الكل منتظرها

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رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، وهي التي يكون فيها البطولات والدوريات الأوروبية، وتحمل الكثير من الإثارة والمتعة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل البطولات العربية والأوروبية.

جدول دوري أبطال أوروبا

وتوجد العديد من المباريات التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وسوف تكون مباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، وتوجد الكثير من المباريات الأخرى الذي يتابعها الجميع، وتأتي كما يلي:

جدول الدوري المصري

وأما عن المباريات العربية فيكون في الجولة الثانية من موسم 2022/2023، ويكون في الدوري المصري بإقامة مباراتين، وأيضاً يأتي البنك الأهلي كضيف على سموحة ويلعب انبي أمام طلائع الجيش ويأتي كما يلي:

المباراة الموعد القناة الناقلة
سموحة – البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports
طلائع الجيش – إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports
المباراة الموعد القناة الناقلة
سالزبورج – تشيلسي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية – كوبنهاجن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
دينامو زغرب – ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2
بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
لايبزيج – ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
سلتيك – شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English
بنفيكا – يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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