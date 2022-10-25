انت الان تتابع خبر رسالة عنيفة من زوجة محمود علاء بعد الهجوم عليه: ياريت كفاية قلة أدب بقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت زوجة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري، بتوجيه الكثير من الرسائل العنيفة لجميع منتقدي زوجها، وذلك بعدما تعرض إلى الطرد أثناء مباراة الاتحاد السكندري والداخلية ببطولة الدوري الممتاز.

رسالة عنيفة من زوجة محمود علاء بعد الهجوم عليه

وطرد محمود علاء من مباراة الاتحاد السكندري والدخيلة، وهي التي أقيمت مساء أمس الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، حيث أنها انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين بدون مقابل.

ودونت زوجة محمود علاء من خلال خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “الناس المحترمة اللي بسبب ومن غير سبب عمالة تتريق على محمود، ياريت كفاية قلة أدب بقى كفاية قرف بقى أنتوا بشر معدوم الضمير والرحمة، أنثوا الحيوانات عندها رحمة أكتر منكوا أقسم بالله عمالين بكل الطرق تضغطوا على محمود كفاية تنمر كفاية قلة أدب كفاية بقى كدة بجد بقالكو سنتين عمالين تهدوا فيه تقريبًا الغل خلاكو تنسوا أنه إنسان بیحس عشان أنتوا الإحساس اتعدم من عندكو”.

دفاع زوجة محمود علاء عنه

وأضافت زوجة محمود علاء قائلة “كفاية بقى بجد كل واحد مدي لنفسه الحق في التنمر وقلة الأدب والتريقة بسبب ومن غير سبب والراجل في حاله لا بيرد على حد ولا بيغلط في حد تسكتوا أنتوا لا أبدًا أقسم بالله لنفضل وراه لحد ما يتدمر نفسيًا أكتر وأكتر، هو أنتوا أزاي كده بجد هو أنتوا مش بتخافوا ربنا خلاص الغل والسواد عمى قلوبكو بقى كل همكو التنمر وقلة الأدب وبس أعوذ بالله من شر النفوس وشر سواد القلوب أعوذ بالله ياربي”