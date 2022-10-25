انت الان تتابع خبر رسالة عنيفة من زوجة محمود علاء بعد الهجوم عليه: ياريت كفاية قلة أدب بقي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت زوجة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري، بتوجيه الكثير من الرسائل العنيفة لجميع منتقدي زوجها، وذلك بعدما تعرض إلى الطرد أثناء مباراة الاتحاد السكندري والداخلية ببطولة الدوري الممتاز.
طرد محمود علاء من المباراة
وطرد محمود علاء من مباراة الاتحاد السكندري والدخيلة، وهي التي أقيمت مساء أمس الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، حيث أنها انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين بدون مقابل.
رسالة عنيفة من زوجة محمود علاء بعد الهجوم عليه
ودونت زوجة محمود علاء من خلال خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “الناس المحترمة اللي بسبب ومن غير سبب عمالة تتريق على محمود، ياريت كفاية قلة أدب بقى كفاية قرف بقى أنتوا بشر معدوم الضمير والرحمة، أنثوا الحيوانات عندها رحمة أكتر منكوا أقسم بالله عمالين بكل الطرق تضغطوا على محمود كفاية تنمر كفاية قلة أدب كفاية بقى كدة بجد بقالكو سنتين عمالين تهدوا فيه تقريبًا الغل خلاكو تنسوا أنه إنسان بیحس عشان أنتوا الإحساس اتعدم من عندكو”.