انت الان تتابع خبر مصير محمد عواد من مباراة السوبر.. تعرفوا عليه بعد ما حديث بينه وبين فيريرا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد شبانة بالكشف عن مصير محمد عواد من مباراة السوبر، وذلك بعد الجلسة التي تم عقدها مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة في الزمالك، وذلك قبل السوبر الذي ينتظره الكثيرين.
مصير محمد عواد من مباراة السوبر بعد اجتماعه مع فيريرا
وكشف محمد شبانة خلال العديد من التصريحات التليفزيونية وبشكل خاص في برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث، قائلاً “فيريرا جلس مع محمد عواد وأبلغه بأن لديه بعض التذبذب رغم أنه يمتلك فرصة ذهبية للمشاركة أساسيًّا، والبعض تحدث أن المنافسة مع محمد صبحي تسبَّبت في هزة نفسية لدى محمد عواد، فيريرا أكد له بأنه قادر أن يكون حارس مصر الأساسي”.
تصريح كولر المفاجئ
واستكمل قائلاً “كولر خرج بتصريح مفاجئ وقال إن الزمالك كتاب مفتوح بالنسبة له، لأول مرة أراه يصرِّح بهذه الجرأة وقد يرغب في زرع الثقة في نفوس لاعبيه قبل اللقاء، كولر مدرب يقرأ الخصم بشكل جيد، وفيريرا كذلك، وستكون مباراة كبيرة جدًا على الخط، فيريرا فاز بالبطولات مع الزمالك، وكولر سيكون أمامه تحدٍّ لحصد أول بطولة، وبالتالي الأمور ستكون صعبة بين الثنائي وغير متوقعة على الخط”.