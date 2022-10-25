انت الان تتابع خبر مصير محمد عواد من مباراة السوبر.. تعرفوا عليه بعد ما حديث بينه وبين فيريرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد شبانة بالكشف عن مصير محمد عواد من مباراة السوبر، وذلك بعد الجلسة التي تم عقدها مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة في الزمالك، وذلك قبل السوبر الذي ينتظره الكثيرين.

مصير محمد عواد من مباراة السوبر بعد اجتماعه مع فيريرا