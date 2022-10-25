انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة.. اعرفوا كل التفاصيل بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجماهير حالياً عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري، وهي من المقرر لها أن تقام في دولة الإمارات وينتظرها الكثير من المشاهدين الذين يشجعون الفريقين وهم الأكثر شعبية في مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة الـ 7 مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، و9 بتوقيت أبو ظبي، وتعتبر هي المرة الأولى التي يتم لعلبها في الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020، وينتظرها كل عشاق الساحرة المستديرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وينتظر الجميع حالياً المباراة التي تعتبر من المباريات الهامة والحاسمة بين قطبي الكرة المصرية، وهي التي تبث يوم الجمعة القادمة، ويريد الجميع معرفة القنوات الناقلة ومنها قنوات أون تايم سبورت، وأيضاً قناة أبو ظبي الرياضية، وهي من أبرز القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث وتقديم المباراة والأستوديو التحليلي بعدها.