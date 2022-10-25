انت الان تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب سيغنال ايدونا باركويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في حصد نقاط المباراة الثلاثة لمواصلة صدارة ترتيب المجموعة السابعة بعد الفوز في جميع 3 جولات والتعادل في جولة وحيدة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا :