انت الان تتابع خبر المثير للجدل.. تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت منذ قليل قناة بي إن سبورت عن اسم معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج فى المواجهة التى ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا المشتعل هذا الموسم على الرغم من ضعف المنافسة فى دور المجموعات ولكن من المتوقع أن يختلف الأمر بداية من الأدوار الإقصائية.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج

أفصحت قناة بي إن سبورت عن اسم معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج حيث يقوم المعلق الرياضي الشاب أحمد البلوشي بالتعليق على هذه المواجهة المنتظرة والتى من المتوقع أن يخوضها الفريق الألمانى بالقوة الضاربة بقيادة النجم الفرنسي الشاب كريستوفر نكونكو الذى يعتبر من أفضل اللاعبين الصاعدين فى القارة الأوروبية خلال الفترة الحالية بينما يعانى ريال مدريد من غياب الفرنسي كريم بنزيما الذى غاب عن مباراة إشبيلية الأخيرة.

مباراة ريال مدريد ولايبزيج ذهابا حسمها المرينجي لصالحه بهدفين دون مقابل على الرغم أن الفريق الألمانى ظهر بصورة أكثر من رائعة ويطمح المرينجي فى هذه المواجهة من مواصلة إنتصاراته ونتائجه الإيجابية بالأخص انه يعيش فترة مميزة تحت قيادة مديره الفنى كارلو أنشيلوتي الذى قاد الفريق للسيطرة على القارة العجوز فى الموسم الماضي.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج

لايبزيج يدخل مباراة ريال مدريد بعدما أن تعثر فى أخر مواجهة له فى الدوري الألمانى وذلك بتعادله الإيجابي أمام أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الحادية عشر وعلى الرغم من تقدم أوجسبورج بثلاثية ولكن فريق لايبزيج تمكن من تقليص الفارق وتحقيق التعادل فى الدقائق الأخيرة.