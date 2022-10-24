انت الان تتابع خبر عاجل.. بشري سارة لجماهير الزمالك عودة نجم الفريق قبل مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة قوية ومرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري 2021، ووضع البرازيلي روجيه ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي حدا للجدل حول موقف حسام عبد المجيد ويقود الجهاز الفني لنادي الزمالك مدربه البرتغالي جوزيفالدو فيريرا وقد اتفق مدرب الفريق ومدافع الزمالك عبد المجيد على ترتيب سفر اللاعب إلى الإمارات مع مهمة الأبيض لمباراة السوبر ومن المقرر ان تقام المباراة يوم الجمعة القادمة .

عبد المجيد اساسي في السوبر

حرص البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، الذي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إرسال الإشادة بمجهود اللاعبين، كما وقد اشترط المدرب البرازيلي عودة حسام عبد المجيد لمعسكر الفريق عقب السوبر، حتى يكون قرار المشاركة بحسب الحالة الفنية للاعب وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل سلبي بين المنتخبين الأولمبي المصري أمام إيسواتيني وكان مصدر إلهام قوي لرياضيي القلعة البيضاء قبل انطلاق التدريبات يوم الاثنين بمقر النادي بملعب عبد اللطيف أبورغيلة تحسبا لمباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

جلسة فيريرا مع اللاعبين

وفي مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثنائية دون رد، وقد أشاد المدرب البرتغالي فيريرا باللاعبين على أدائهم الكبير وجهدهم وقد شارك المدرب مع اللاعبين إيمانه الكامل بقدرة الجميع على تنفيذ ما هو متوقع منهم والفوز بالمباراة القادمة أمام الأهلي في السوبر المصري يوم الجمعة القادمة .