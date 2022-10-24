انت الان تتابع خبر بدون تشفير.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند والتى يسعي خلالها مانشستر سيتي فى مواصلة إنتصاراته ونتائجه الإيجابية ولكن دورتموند قادر على مناطحة رجال بيب جوارديولا فى هذه المواجهة والنقطة التى تؤكد على ذلك هو نجاح الفريق الألمانى فى تسجيل هدف الأسبقية فى مباراة الذهاب ولكن السيتي تمكن من تسجيل هدفين فى أقل من 10 دقائق وذلك كان متوقع.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند

قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند تقتصر فقط على قناة Turkmenistan Sport HD التى أعلنت منذ قليل عن نقلها لهذه المواجهة المنتظرة الذي من المتوقع أن يخوضها بيب جوارديولا بالقوة الضاربة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة السابعة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي خاض 4 مباريات حتي الأن حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والمفاجأة كانت تعادله السلبي أمام كوبنهاجن الدنماركي الذى يعتبر من أضعف الفرق المشاركة فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ولكنه كان يتسلح بعامل الأرض والجمهور ولذلك تمكن من خطف نقطة التعادل فى المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند

بسهولة يمكن إستقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة ومن ضمن أهم هذه الخطوات وهو وجود جهاز حديث بالأخص أن قناة Turkmenistan Sport HD من ضمن القنوات التى تعمل بجودة الأتش دي وليس الأس دي التى يمكن إستقبال قنواتها من خلال الأجهزة القديمة أو غيرها من الأجهزة.