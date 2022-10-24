انت الان تتابع خبر "قبل مباراة السوبر".. النادي الأهلي يخطف توقيع مهاجم عالمي من الزمالك بـ 60 مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت بعض المصادر في النادي الأهلي، أن إدارة النادي الأهلي تمكنت من الحصول على توقيع واحد من أهم اللاعبين ضمن خط الهجوم في قارة أفريقيا، وذلك من أجل أن يتمكن المدير الفني الجديد للنادي “مارسيل كولر” من أن يعزز من قدرات الأهلي الهجومية، وأكدت أيضا المصدار أن الحصول على هذا التوقيع سيضيف الكثير للأهلي، كما أنه أيضا يمكن أن يساهم في عودة الفريق للتويج بالبطولات المحلية والعالمية مرة أخرى، بعد أن خسر لقب الدوري العام الماضي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك .

من هو المهاجم الجديد للنادي الأهلي

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النادي الأهلي استطاع أن يقوم بالتعاقد مع لاعب سالزبورغ النمساوي، كريم كوناتيه من أجل أن يصبح لاعبا رسمياً في نادي الأهلي المصري، وذلك بعد مرور بعض الساعات القليلة جدا على فشل إتمام الصفقة مع لاعب نادي كاواساكي الياباني مارسينهو.

المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يطالب ببعض الصفقات

وكان المدير الفني للنادي قد طلب ثلاثة صفقات من إدارة نادي الأهلي، وذلك من أجل التمكن من تنفيذ خطته التي يجهزها من أجل أن يعود النادي لمساره السابق، كما أنه طلب أن يتم الحصول على توقيع هؤلاء اللاعبين في أسرع وقت قبل أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية، ومن بين هؤلاء الصفقات مهاجم ومدافع وأيضا لاعب خط وسط متميز.

كما أكد أيضا أحد المصادر أن هناك الكثير من الطلبات التي قدمها المدير الفني الجديد لإدارة النادي الأهلي، كما أنه طلب أيضا من لجنة التعاقدات أن يتم إعارة بعض لاعبين النادي الذين لا يحتاج إليهم وذلك خلال هذه الفترة.