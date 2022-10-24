انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. تعرف على سعر باقة كأس العالم 2022 مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزداد البحث من جانب جماهير كرة القدم عن عنوان سعر باقة كأس العالم 2022 مصر في الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث المختلفة، وذلك من أجل متابعة هذا الحدث العالمي الذي يشارك به أبرز منتخبات ونجوم العالم، ويحصل على متابعة جماهيرية كبيرة في العالم والشرق الأوسط، نظراً لأنه حدث عالمي ينتظره عشاق المستطيل الأخضر مرة كل أربعة أعوام.

كأس العالم

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022، والتي تحتضن فعاليات نسخته الحالية دولة قطر على ملاعبها في عرس كوري منتظر من جانب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تنطلق ركلة بداية المونديال في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر في حدث رياضي ضخم بالشرق الأوسط.

سعر باقة كأس العالم 2022 مصر

وترغب الجماهير في معرفة سعر باقة كأس العالم 2022 فى مصر، إذ من المقرر أن يذاع مونديال قطر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت حصريا خلال القنوات المشفرة، نظراً لأنها هي الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقسم اسعار باقات قنوات بي إن سبورت في مصر بحسب ما تم الإعلان عنه من إدارة القناة، لقسمين العملاء الجدد وعملاء سارس اشتراكهم، إذ باقة الجدد ثمنها 2793 جنيه مصري، فيما باقة العملاء السارية 2013 جنيه، وتشمل الباقة قنوات، Max 1 – Max 2 – Max 3 – Max 4 – Max 5 – Max 6 – 4K.