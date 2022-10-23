انت الان تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وأسوان.. الشياطين الحمر في مواجهة التماسيح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، تقام اليوم مباراة الأهلي وأسوان، الصاعد من دوري الدرجة الثانية.الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد على حساب الإسماعيلي، بينما خسر أسوان وسط جمهوره من الاتحاد السكندري.

ونستعرض معكم كل المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وأسوان اليوم في مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

المباراة ستنطلق على أرضية ستاد “الأهلي وي السلام”، في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد 23 أكتوبر بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف.

طاقم حكام مباراة الأهلي وأسوان

حكم ساحة: أحمد الغندور.

حكم مساعد أول: شهاب راشد.

حكم مساعد ثاني: محمد فاروق.

حكم رابع: عاطف حسين.

حكم فيديو: هشام القاضي.

حكم مساعد فيديو: أحمد توفيق طلب.

قائمة الأهلي لمواجهة أسوان