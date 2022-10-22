انت الان تتابع خبر بتعليق رؤوف خليف نتيجة مباراة تشيلسى ومانشيستر يونايتد في البريمير ليج الإنجليزى اليوم السبت 22 أكتوبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - متابعة نتيجة مباراة تشيلسى ومانشيستر يونايتد فقد انطلقت مباراة الجولة الـ13 من البريمير ليج الإنجليزى يوم السبت 22 أكتوبر، ويستضيف فريق تشيلسى نظيره مانشيستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، ويأمل تشيلسى في تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، فيما يطمح مانشيستر لخطف الانتصار ومواصلة المشوار الناجح.

متابعة نتيجة مباراة تشيلسى ومانشيستر يونايتد

تشيلسي يتعادل أمام مانشستر يونايتد بدون أهداف في الشوط الأول ونتابع معكم باقى احداث نتيجة مباراة الدور الإنجليزي اليوم من خلال موقعنا فى العارضة فقد كان تشيلسى في مهمة لحسم كلاسيكو نارى ومثير في مشواره خاض فريق تشيلسى لقاء الجولة الـ13 في الدورى الإنجليزى، ويأمل فريق البلوز في تحقيق الفوز في اللقاء النارى والمرتقب، كما يسعى فريق تشيلسى في تحقيق الفوز في الكلاسيكو النارى والمثير والمنتظر بين العديد من الجماهير، ويطمح الفريق في تحقيق المطلوب وإظهار المرغوب وحصد نقاط اللقاء والتقدم نحو عرش القمة.

نتيجة مباراة تشيلسى ومانشيستر يونايتد

لعب فريق مانشيستر يونايتد مباراة الأسبوع الثالث عشر في البريمير ليج، ويأمل فريق الشياطين الحمر في تحقيق الانتصار باللقاء المثير والكبير، كما يسعى أبطال اللون الأحمر في تحقيق الانتصار بالكلاسيكو المرتقب ومواصلة مشواره الناجح في المواجهات الكبيرة، ويطمح فريق مانشيستر يونايتد في تقديم أفضل مميزاته وتقديم المطلوب وإظهار المرغوب لإسعاد الجماهير

تشكيل مباراة تشيلسى ومانشيستر يونايتد