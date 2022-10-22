غيابات بالجملة.. فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز في ثاني مباريات الفريق الأبيض في الدوري المحلي للموسم الكروى الجديد 2022-2023.
فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا
وشهدت تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة سيراميكا كليوباترا غياب النجم المصري محمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في المواجهة الماضية امام فريق سموحة، وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح.
خط الوسط : محمد أشرف ” روقا” – زكريا الوردي – سيد عبد الله “نيمار” – عمر جابر – أحمد مصطفى ” زيزو”.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.
الزمالك وسيراميكا كليوباترا
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز في المواجهة الماضية على حساب فريق سموحة بهدفين دون رد، حيث سجل أهداف المواجهة كلاً من محمود شيكابالا وسامسون اكينيولا ليحقق الفريق الأبيض فوز صعب رغم الهدفين ويقتنص ثلاثة نقاط غالية.
قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – عمرو السيسي – زكريا الوردي – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “اوباما” – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – مصطفى شلبي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.