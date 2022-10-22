انت الان تتابع خبر غيابات بالجملة.. فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز في ثاني مباريات الفريق الأبيض في الدوري المحلي للموسم الكروى الجديد 2022-2023.