انت الان تتابع خبر بديل الونش ؟ فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا والتى من المقرر ان تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري المشتعل هذا الموسم وذلك على حسب تأكيدات خبراء الساحرة المستديرة بعدما أن تمكن الزمالك من دعم صفوفه بصورة مميزة والحال ذاته ينطبق الأهلى الذى حقق أول ثلاثة نقاط على حساب الإسماعيلي.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تضم قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا العناصر الأساسية بقيادة محمد عواد الذى لم يظهر بالصورة المقنعة للجماهير البيضاء خلال الفترة الأخيرة الماضية على الرغم أن عواد كان له دور بارز فى نجاح فريقه الأبيض فى تحقيق لقب الدوري العام وكأس مصر ولذلك من المتوقع أن يواصل تواجده فى تشكيل الزمالك.

فيريرا سيكون أمامه الكثير من الإختبارات من أجل تعويض غياب حمدي الونش العنصر الأبرز فى الجانب الخلفي للفريق الأبيض ولذلك من المحتمل أن يفكر المخضرم البرتغالي فى الإستعانة بخبرات حمزة المثلوثي نجم منتخب تونس الذى كان الحل الأول فى مباراة سموحة بعد إصابة الونش ولذلك جميع التوقعات تؤكد أن فيريرا سيقوم بالإعتماد على المثلوثي بالأخص أن لاعب الصفاقسي التونسي يحظى بثقة كبيرة من جانب فيريرا.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا وهو يطمح فى تحقيق النقاط الثلاث والوصول للنقطة السادسة له فى الدوري المصري هذا الموسم بالأخص أن هذه المواجهة ستكون قبل مواجهة النادى الأهلى فى كأس السوبر المصري المقرر إقامته فى الإمارات العربية المتحدة.