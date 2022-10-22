انت الان تتابع خبر ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني والتي جمعت بينهما اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر أكوبر للعام الجاري 2022 بخسارة القلعة الحمراء بنتيجة 36-28 ليحسم بذلك حامل اللقب تلك المواجهة ويصل لنهائي البطولة للدفاع عن البطولة التي حققها الموسم الماضي فيما سيلعب النادي الأهلي مع الخاسر من مواجهة كليسي البولندي وبرشلونة الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث غدا في الخامسة مساءً.

مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني

بدأت مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني بداية نارية حيث افتتح المارد الأحمر التسجيل عن طريق اللاعب عمر دحروج في الدقيقة الأولى قبل أن يتمكن الفريق الألماني من تسجيل هدفين ووصلت النتيجة في الدقيقة الرابعة إلى تأخر الأهلي بفارق هدف بنتيجة 4-5 قبل ان يعدل رفقاء أحمد خيري في الدقيقة السادسة لنتيجة 6-6.

ووصل الشوط الأول إلى الدقيقة 14 حيث تقدم فيها العملاق الالماني بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 10-7 قبل أن يتمكن الأهلي من تقليص النتيجة 18-17 وهي التي إنتهت عليها فعاليات الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني واصل حميد تألقه وتصدى للكثير من كرات العملاق الالماني الذي نجح في تسجيل هدفين لتصل النتيجة إلى 20-18 قبل أن يخرج إسلام حسن بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة بداعي الخشونة واستغل الفريق الألماني نقص الأهلي العددي ليوسع الفارق إلى 27-21.

ولم يكتفي الفريق الألماني بذلك بل وسع الفارق أكثر وأكثر مع توالي الدقائق ليصل إلى ثمانية أهداف وتنتهي المواجهة بنتيجة 36-28 وينتظر الأهلي منافسة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.