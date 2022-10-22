انت الان تتابع خبر مفاجآة.. من هو معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وعشاق الكرة الأوروبية في معرفة من هو معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في إطار بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم والمقرر لها يوم غد السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى ضمن الجولة الحادية عشر من الليجا الإسبانية في المواجهة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ويدخل نادي ريال مدريد وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة جمعهما من لعب 10 مباريات حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة ولم يتلقى الهزيمة حتى هذه اللحظة.

بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط جمعهما من لعب 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في اربعة مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهما أربعة مباريات.

ويسعى نادي ريال مدريد في تلك المواجهة من تحقيق الثلاثة نقاط والفوز في المواجهة المرتقبة والنارية خاصة ان ريال مدريد يرغب في استمرار الفوز المتتالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي.

معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وأشارت شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإسباني نقل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير الجزائري حفيظ دراجي، ويمكنكم استقبال تردد القناة على النحو التالي: