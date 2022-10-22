انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي القادمة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة المصرية والعربية في الوقت الحالى من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي القادمة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب وذلك بعد مواجهة الفريق الأول لكرة اليد بنادي ماجديبورج والتي كانت اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة التي تقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة لتحديد المركز الثالث

وكان النادي الاهلي قد تلقى الهزيمة اليوم على حساب فريق ماجديبورج الألماني وحامل اللقب بنتيجة 36-28 حيث حاول المارد الأحمر مرارًا وتكرارًا من أجل تسجيل الأهداف وتقليل الفارق ولكن كانت الغلبة للفريق الألماني ليلعب المارد الأحمر على الميدالية البرونزية.

ومن المُنتظر أن يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الخاسر من مباراة برشلونة الإسباني ونظيره كيلسي البولندي في مباراة تحديد المركز الثالث والبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ومن المُنتظر أن تلعب مواجهة الأهلي والخاسر من تلك المواجهة يوم غد الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة التي ستنطلق في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية في السادسة مساءًا.

بينما يواجه نادي فريق ماجديبورج الألماني الفائز من مباراة برشلونة وكيلسي البولندي في النهائي واللعب على الميدالية الذهبية، في المواجهة التي ستقام يوم غد في السابعة والنصف مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة