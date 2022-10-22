انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي وماجديبرج الألماني في نصف نهائي سوبر جلوب اليوم 2022-10-22 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اهداف الأهلي وماجديبورج كرة يد Al ahly handball، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وماجديبرج الألماني بث مباشر اليوم في نصف نهائي سوبر جلوب المنتظر، تقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في دولة السعودية حيث يتواجد عدد جماهيري كبير للنادي الأهلي كما ظهر في مواجهة بنفيكا البرتغالي والذي كان سبباً رئيسياً في فوز الأهلي أمام بنفيكا بربع النهائي بنتيجة 29-28 في مباراة ملحمية لم تحسم إلا في ثوانيها الأخيرة، تأهل فريق ماجديبرج إلي نصف النهائي بعد التغلب علي فريق الخليج السعودي في نصف نهائي البطولة بنتيجة 29-35، يعد فريق ماجديبرج الألماني أقوي فرق العالم في كرة اليد حيث أنه حامل لقب الدوري الالماني ( الدوري الأقوي) الجدير بالذكر أنه صاحب النسخة الماضية من سوبر جلوب بعد فوزه بنهائي البطولة علي غريمه الإسباني برشلونة، خسر فريق ماجديبرج نهائي البطولة الأوروبية أمام بنفيكا البرتغالي والذي فاز عليه الأهلي، مواجهة الأهلي وماجديبرج الألماني بث مباشر في نصف النهائي صعبة للغاية علي فريق الأهلي بسبب فارق الإمكانيات ولاكن كما ساعدت الجماهير الأهلي أمام بنفيكا الاقوي فنياً أيضاً من الأهلي تستطيع أن تكمل مشوارها وتساند فريقها في مهمته الصعبة للغاية أمام ماجديبرج، حقق الأهلي لكرة اليد بث مباشر افضل إنجاز أفريقي في البطولة بحصوله على الميدالية الفضية في عام 2007، ثم شارك الأهلي مؤخراً في عام 2015 ولكنه لم يصل الي النهائي، فهل ينجح لاعبي الأهلي بتكرار معجزه 2007 مجدداً أم يحدث المتوقع ويتاهل حامل اللقب إلي نهائي البطولة، الجدير بالذكر أن برشلونة في الجانب الآخر من مباريات نصف النهائي والذي وقع في مواجهة صعبة أيضاً.

اهداف الأهلي وماجديبرج كرة اليد

ملخص مباراة الأهلي وماجديبرج كرة يد، من المتوقع أن تكون صالة المباراة ممتلئة عن آخرها من جماهير وعشاق الأهلي لكرة اليد ويساعد عضو مجلس إدارة الأهلي المهمة علي جماهير فريقه لحضور المباريات بسبب تواجد جالية مصرية كبيرة في السعودية، أخذت مواجهة الأهلي وماجديبرج بث مباشر دفعة إعلامية كبيرة ودعم للاعبين في مهمتهم الصعبة للغاية، وإذا شاء القدر خسارة الأهلي ينافس علي المركز الثالث والميدالية البرونزية ولاكن كل الحديث الآن عن تأهل الأهلي إلي النهائي والذي قد يكون بشكل كبير أمام برشلونة الإسباني ولاكن قد تحدث العديد من المفاجآت في مباراتي نصف النهائي، الجدير بالذكر أن الأهلي بث مباشر تأهل إلي نهائي البطولة بعد الفوز الزمالك في نهائي السوبر الافريقي منذ شهور قليلة، حقق الأهلي إنجاز تاريخي في البطولة بعد الفوز على بنفيكا وهو أول فوز أفريقي علي نادي اوروبي في تاريخ البطولة.

اهداف مباراة الأهلي وماجديبرج كرة يد

ملخص الأهلي وماجديبرج كرة يد، فاز الأهلي في مواجهة بنفيكا الماضية بعد تصدي رائع لحارس المرمي في آخر ثانية بالمباراة والذي انتهت من خلالها المواجهة، جاءت قائمة الأهلي التي تخوض بطولة سوبر جلوب كالآتي:عبدالرحمن حميد، وعبدالرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبدالرحمن فيصل، وشهاب عبدالله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبدالعزيز إيهاب، وإسلام راضي، بث مباشر الأهلي وماجديبرج كرة يد.

نتيجة مباراة الأهلي كرة اليد

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وماجديبرج بث مباشر في نصف نهائي سوبر جلوب عبر قناة الشارقة الرياضية أو عبر قناة أون تايم سبورت حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة:

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

نتيجة ماتش الاهلي وماجديبرج كرة يد

قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين الأهلي وماجديبرج بث مباشر ونعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج متابعة كتابية بشكل لحظي بنتيجة كافة مباريات اليوم السبت في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة الأهلي وماجديبرج بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ثلاثة ساعات بالتمام والكمال تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد بين الأهلي المصري وماجديبرج الألماني حيث يصل لاعبي الفريقين إلي صالة المباراة قبل إنطلاق فعاليات الشوط الأول بدقائق معدودة ، بدأت الجماهير في التوافد على مدرجات الصالة الرياضية التي تستضيف المباراة لدعم فريقهم في مهمته الصعبة.

أقل من ساعتين علي صافرة بداية المواجهة النارية والمرتقبة من الجميع حيث يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة أون تايم سبورت وعبر الشارقة الرياضية قبل إنطلاق الشوط الأول بساعة واحدة فقط أي بعد دقائق قليلة جداً ، ويبدأ البث المباشر للمباراة حين انطلاقها.

وصل الآن لاعبي الفريقين إلي صالة المباراة لخوض عمليات الإحماء والتدريب قبل انطلاقة فعاليات الشوط الأول بدقائق معدودة ، الصالة ممتلئة عن آخرها من جانب جماهير الأهلي المصري الذي يخوض البطولة لثالث مرة في تاريخه، بث مباشر الأهلي وماجديبرج.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وماجديبرج بث مباشر في كأس العالم للأندية لكرة اليد ، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت ، الشارقة الرياضية ، أو عبر قناة اس اس سبورت ، ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة لحظة بلحظة.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ماجديبرج الألماني بنتيجة 18-17 وتبدأ بعد قليل أحداث الشوط الثاني والحاسم من المباراة ، فهل ينجح لاعبي الأهلي في تعويض الفارق أم يستمر الفريق الألماني في التقدم.