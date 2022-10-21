أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إقالة مدرب الفريق ستيفن جيرارد وذلك بسبب سوء النتائج بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد تعرض الفريق للخسارة على يد فولهام بنتيجة 3-0 ضمن لقاءات الجولة 12 من البريمرليغ لموسم 2023-2022، وتعد هذه الخسارة هي الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم.
ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي وقال: "يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي".
وقال متحدث باسم النادي: "نود أن نشكر ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط بعد 11 مباراة، وسيسعي النادي لتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا: أستون فيلا يعلن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.