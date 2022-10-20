انت الان تتابع خبر قرار عاجل من كولر.. شوبير يعلن عن مفاجأة كبرى في تدريبات الاهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن ثنائي الأهلي محمود محمود وزياد طارق سيشاركان في تدريبات الفريق الأول بعد استبعاده في الفترة الأخيرة بقرار من السويسري مارسيل كولر المدرب، وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف غير معلن في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب مساء الأربعاء الماضي، وسجل الأهلي هدف ومباراة الوحيدة عن طريق الصاعد شادي حسين في الدقيقة 73 من المباراة.

مباراة الأهلي vs أسوان

ويلتقي الأهلي مع أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا على استاد السلام، ووخسر فريق أسوان 1-0 أمام الاتحاد الإسكندرية في الجولة الأولى من مباراة الدوري، حيث يواصل فريق الأهلي لكرة القدم استعداداته لمعسكره التدريبي للمباراة القادمة من دوري أسوان يوم الأحد 23 أكتوبر ومباراة السوبر يوم 28 أكتوبر، وكما نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من تدريبات الفريق تحت عنوان “العمل يتواصل في استاد اللمس”.

استعدادات سوبر قبل الزمالك

يرى مارسيل كولر المباراة القادمة في أسوان على أنها فرصة للتحضير لمباراة فائقة. يتضح هذا من تكتيكات المباراة واختيار اللاعبين والتشكيل الأساسي والشكل الذي يلعب فيه المباراة، ووفقًا لبعض التقارير، فإن مدير العاري مارسيل كولر مقتنع بإمكانيات بيرسي تاو ويعمل على الاستعداد للمباراة الفائقة، حيث يخفي عن الكثيرين اعتماد كولر على بيرسي ثاو، بالنظر إلى تفوق اللاعب في الأجنحة والهجوم ووضع اللعب ورقة مساومة تسمح لـ كولر بمفاجأة فريق الزمالك، وإذا راهن كولر على بيرسي تاو أو منحه وقتًا في مباراة أسوان، فسيكون تاو بالتأكيد في مباراة رائعة مع الزمالك في الإمارات.