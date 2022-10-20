انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة مدير فني عربي بسبب ركلة جزاء والحكم يرفض الغاء المباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقت جماهير كرة القدم العربية خلال الساعات القليلة الماضية نبأ حزين وذلك بوفاة واحد من أهم المدربين بنوبة قلبية وذلك بعد أن اعترض على إحتساب حكم مباراة فريقه لركلة جزاء ليسقط على الارض وينتقل إلى جوار ربه وسط صدمة جميع اللاعبين والطاقم الفني المتواجد في المباراة.

وشهد دوري الدرجة الرابعة السوري حادثة صادمة وذلك بعد أن توفيق مدرب حراس مرمى فريق نادي معضمية دمشق خالد الشيخ بنوبة قلبية عقب أن اعترض على احتساب ركلة الجزاء لمنافسه جرمانا والنتيجة وقتها كانت تشير لتقدم فريقه بثلاثية مقابل لا شيء لتنتهي بثلاثة أهداف لكلًا منهما بعد أن قرر الحكم إستكمالها.

وحاولت دكة البدلاء نقل خالد الشيخ بواسطة سيارة خاصة إلى المستشفى القريبة من الاستاد لكنه قد فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى وهو ما نزل كالصاعقة على لاعبي الفريقين.

وقالت صحيفة الوطن السورية أن الشيخ تعرض لجلطة في القلب عقب ان اعترض على احتساب الحكم ركلة جزاء على فريقه وبدأ يصرخ بشدة اعتراضًا على القرار وواصل الصراخ في وجه حارس مرماه ليقف على الخط أثناء الركلة قبل أن يسقط ارضًا.

قبل أن يؤكد مساعد فريق نادي معضمية الشام محمد راجح أنهم طلبوا من الحكم إيقاف المواجهة بعد أن تعرض الشيخ لأزمة قلبية لكن الحكم قرر إستكمالها كأن شي لم يكن.