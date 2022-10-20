رسالة مؤثرة.. الموت يفجع نجم الأهلي السابق

لاعب الأهلي السابق ينعي شقيقه برسالة مؤثرة

ونعى محمد جودة شقيقه من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا اخى لمحزونون..اخويا الكبير وحبيبى حسين جودة فى ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون ..ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مأواه الجنه اللهم امين”، وتحولت صفحة اللاعب إلى سرداق عزاء حيث حرص عدد كبير من النشطاء لتعزيته والدعاء للميت ولأسرته.

تعليق محمد جودة

وكان نادي سوهاج قد أعلن عن تعيين اللاعب محمد جودة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مديرا فنيا للفرييق الأول لكرة القدم

مسيرة محمد جودة مع الأهلي

يذكر أن اللاعب محمد جودة، لعب مع النادي الأهلي مع بداية موسم 1997 واستمر حتى موسم 2004، بعدجها خرج في تجربة احتراف ولعب في العديد من الأندية في أوروبا، وانضم للمنتخب الوطني وشارك في عدد 25 مباراة دولة مع المنتخب، وأعلن اعتزاله اللعب في عام 2013.

ونجح محمد جودة في حصد نحو 11 بطولة مع النادي الأهلي منها بطولة دوري عام وبطولة كأس مصر وكأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتين إفريقيا لأبطال الدوري والنخبة العربية والسوبر الإفريقي، وبدأت مسيرة لاعب القلعة الحمراء في التدريب بقطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش كمدير فني ونائب رئيس القطاع ومدرب عام بنادي طلائع الجيش، وبعدها عمل كمدرب عام بنادي الإنتاج الحربي حتى موسم 2021 مع كبار مدربين الدوري الممتاز وحقق مرتين بطولة السوبر المصري وكأس مصر خلال هذه الفترة.