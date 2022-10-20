انت الان تتابع خبر بعد الفوز على الإسماعيلي ..موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديد 2022-2023 بعد الفوز مساء أمس الأربعاء على الإسماعيلي في الجولة الأولي من البطولة المحلية بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب.ويسعى لاعبو الأهلي في استمرار سلسلة الانتصارات في المباريات القادمة من أجل تعوضه خاسرته للبطولة المحلية لموسمين متتالين حصل عليها غريمه التقليدي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري :