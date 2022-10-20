ريال مدريد يتحدّى الفار ويتخطّى إلتشي بثلاثية

ريال مدريد يتحدّى الفار ويتخطّى إلتشي بثلاثيةواصل ريال مدريد انتصاراته العريضة فى الدوري الإسباني، بعد تغلبه على مضيفه إلتشي 3 - صفر، فى المباراة التى جمعتهما يوم الأربعاء في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وافتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75، فيما أضاف مارك أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة واقعة نادرة الحدوث، بعدما ألغي حكم المباراة 3 أهداف أخرى للريال، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواقع هدفين لبنزيمة وهدف للنمساوي ديفيد ألابا.

ويأتي هذا الفوز السهل، ليتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية جديدة، قبل مواجهته الهامة مع ضيفه إشبيلية يوم السبت المقبل.

وعزز الريال موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فياريال الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.