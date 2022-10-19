تعادل تشيلسي وبرنتفورد ونيوكاسل ينتصر

تعادل تشيلسي وبرنتفورد ونيوكاسل ينتصرتعادل تشيلسي مع مضيفه برنتفورد بلا أهداف فيما تغلب نيوكاسل على ضيفه إيفرتون 1-0 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بعد تعادله بلا أهداف، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه فاز نيوكاسل على ضيفه إيفرتون 1 -صفر، إذ سجل ميغيل ألميرون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 31.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.