دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا

دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانياتأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه بشق الأنفس على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية 2-صفر يوم الأربعاء.

افتتح دورتموند التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل مدافع هانوفر برايت أري-مبي الذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من يوسوفا موكوكو (11).

وحرم حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل الفريق المضيف من العودة بالنتيجة بتصديه لعدة كرات أبرزها فرصتين للمهاجم النروجي هافارد نيلسن (6 و31)، وثالثة لماكسيميليان باير (32).

وأجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش 4 تغييرات في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، فيما تابع كوبل تألقه بتصديه مرة أخرى لتسديدة نيلسن من 16 متراً (69)، قبل أن يضيف دورتموند الثاني بعد دقيقتين اثر خطأ من فيل نويمان على البديل الانجليزي جود بيلينغهام داخل منطقة الجزاء، انبرى لها الأخير بنفسه ليسدد كرة إلى يسار الحارس ليو فاينكاف.

وطرد الحكم لاعب دورتموند البديل الآخر كريم أدييمي بعد خطأ على المنفرد ديريك كون (85)، إلاّ أن هانوفر فشل في العودة بالنتيجة.

وتستكمل المباريات لاحقاً، وستكون مواجهة بايرن ميونيخ مع مضيفه أوغسبورغ الأبرز.

وافتتحت مباريات الدور الثاني الثلاثاء، ففاز لايبزيغ حامل اللقب على هامبورغ من الدرجة الثانية 4-صفر، وأينتراخت فرانكفورت على شتوتغارتر كيكرز من الدرجة الخامسة 2-صفر، وماينتس على لوبيك من الدرجة الرابعة 3-صفر.

وحقق هوفنهايم انتصاراً ساحقاً على شالكه 5-1 وفاز فولفسبورغ على أينتراخت براونشفيغ من الدرجة الثانية 2-1، وبوخوم على إلفيرسبورغ من الدرجة الثالثة 1-صفر، فيما ودّع بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته أمام مضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية 1-2.وكالات