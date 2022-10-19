انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الزمالك أمام سموحة.. فيريرا أعلنه لكل عشاق الأبيض والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك برئاسة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بالإعلان عن تشكيل الزمالك أمام سموحة، وهي من المباريات الهامة التي يخوضها الفريق مساء اليوم بعد دقائق قليلة على ستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة
وسوف يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مع نظيرة سموحة، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، وتبث المباراة على قناة تايم سبورت التي تعتبر من القنوات الحصرية التي تبث الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الزمالك أمام سموحة اليوم
ويشمل التشكيل على كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي ” الونش” – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد أشرف ” روقا” – زكريا الوردي – سيد عبد الله “نيمار” – عمر جابر – أحمد مصطفى ” زيزو”.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.