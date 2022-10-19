انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الزمالك أمام سموحة.. فيريرا أعلنه لكل عشاق الأبيض والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك برئاسة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بالإعلان عن تشكيل الزمالك أمام سموحة، وهي من المباريات الهامة التي يخوضها الفريق مساء اليوم بعد دقائق قليلة على ستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة