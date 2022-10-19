موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد على أرضية ملعب آنفيلد معقل الريدز.ويسعى لاعبو ليفربول حصد نقاط المباراة الثلاثة والاستفادة من نشوة الفوز على فريق مانشستر سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج والرجوع مرة أخري للمنافسة على البطولة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي :