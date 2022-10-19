انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد على أرضية ملعب آنفيلد معقل الريدز.ويسعى لاعبو ليفربول حصد نقاط المباراة الثلاثة والاستفادة من نشوة الفوز على فريق مانشستر سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج والرجوع مرة أخري للمنافسة على البطولة.
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي :
تقام مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي:
تقوم قناة “beIN Sports 2 HD Premium بنقل أحداث المباراة بتعليق المصري علي محمد علي