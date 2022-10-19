انت الان تتابع خبر موعد والقنوات الناقلة لقمة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023 التي انطلقت عصر أمس الثلاثاء، حيث سوف يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي على أرضية ملعب برج العرب.ويدخل المراد الأحمر هذه القمة المبكرة وعينه على نقاط المباراة الثالثة، من أجل تصدر البطولة المحلية وتعوضه خاسرته للبطولة المحلية لموسمين متتاليتين حصل عليها غريمه التقليدي الزمالك.
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري :
تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري:
تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.