انت الان تتابع خبر موعد والقنوات الناقلة لقمة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023 التي انطلقت عصر أمس الثلاثاء، حيث سوف يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي على أرضية ملعب برج العرب.ويدخل المراد الأحمر هذه القمة المبكرة وعينه على نقاط المباراة الثالثة، من أجل تصدر البطولة المحلية وتعوضه خاسرته للبطولة المحلية لموسمين متتاليتين حصل عليها غريمه التقليدي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري :