انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. البطولات خلاص اشتعلت والكل بيدور عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب حالياً جميع عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، والبطولات والدوريات العربية والأوروبية تشتعل هذه الأيام، وتشمل على الكثير من المتعة والإثارة الكبيرة، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر ويومي.

جدول مباريات الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش – ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد – سيلتا فيجو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد – ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 beIN Sports HD 2 إلتشي – ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول – وست هام يونايتد 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل يونايتد – إيفرتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بورنموث – ساوثامبتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 برينتفورد – تشيلسي 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر يونايتد – توتنهام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري المصري