محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول

محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربولبات الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، قريباً جداً من الجلوس منفردا على عرش هدافى فريقه الريدز عبر التاريخ فى الدورى الإنجليزى الممتاز بريميرليج، وتحطيم رقم قياسى جديد.وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتى، بهدف نظيف الأحد الماضى، فى قمة الجولة الـ11 من مسابقة الدورى الإنجليزى على ملعب "أنفيلد".

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدفا من ذهب قاد فريقه ليفربول إلى فوز مهم على غريمه مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى الممتاز بعدما رواغ المدافع وانفرد بالمرمى وسجل فى شباك السيتى بالدقيقة 78، ليرفع المصرى رصيده فى ترتيب الهدافين بالدورى الإنجليزى الممتاز إلى 3 أهداف خلال الموسم الحالى.

كما وقع الدولى المصرى على هدفه رقم 121 مع ليفربول فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث سجل الفرعون إجمالا 165 هدفا بقميص الريدز وصنع 67 آخرين خلال مشاركته فى 268 مباراة بكل البطولات.

ويفصل محمد صلاح 6 أهداف فقط عن تحطيم رقم روبي فاولر الهداف التاريخي لفريق ليفربول برصيد 127 هدفا، حيث حال نجاحا لفرعون فى تسجيل 6 أهداف سيحطم الرقم ويصبح الهداف التاريخي للريدز عبر التاريخ فىا لبريميرليج.

وجاء ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ في البريميرليج كتالي:

صلاح

صلاح

روبي فاولر 127

محمد صلاح 121

ستيفن جيرارد 120

مايكل أوين 117

ساديو ماني 90

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

ويستعد محمد صلاح لتحدى جديد عندما يستضيف نادي ليفربول نظيره وست هام في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023

