إشبيلية يتعادل مع فالنسيا في مباراة مثيرة

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا في مباراة مثيرةتعادل فريق إشبيلية، مع ضيفه فالنسيا 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل فالنسيا هدف التقدم في الدقيقة 6 عن طريق ادينسون كافاني، وتعادل إشبيلية بهدف إيريك لاميلا في الدقيقة 86.

وأهدر فالنسيا فرصة الفوز في الوقت بدل الضائع، حيث أضاع اللاعب خوسيه لويس جايا ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق أتلتيك بيلباو، مع مضيفه فريق خيتافي، بهدفين لكل منهما.