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فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسونا

عاد فياريال لسكة الانتصارات في الليجا بفوزه على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الاثنين. فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسوناعاد فياريال لسكة الانتصارات في الليجا بفوزه على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الاثنين. جاء الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق المهاجم الهولندي أرنوت دانجوما، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 52. ليرفع فياريال رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، وتوقف رصيد أوساسونا عند 13 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.

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