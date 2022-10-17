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كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

فاز الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين. كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبيةفاز الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين. ونال بنزيمة الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما اكتفى المصري محمد صلاح بالحصول على المركز الخامس. وذهبت جائزة أفضل ناد إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمة، جائزة أفضل حارس بالعالم.

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