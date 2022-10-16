بايرن ميونخ يخطف الوصافة من فرايبورغ

بايرن ميونخ يخطف الوصافة من فرايبورغسجل بايرن ميونيخ خمسة أهداف ليفوز 5-صفر على فرايبورغ وسط هيمنة تامة ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد.

وبات حامل اللقب يملك 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ ثالث الترتيب الذي مني بخسارته الثانية في الدوري، بينما يتأخر بأربع نقاط عن يونيون برلين المتصدر الذي فاز 2-صفر على بروسيا دورتموند في وقت سابق يوم الأحد.

وأهدر بايرن التقدم بهدفين في الجولة الماضية وتعادل 2-2 مع دورتموند لكنه حاول التعويض سريعا وتقدم بهدف سيرج غنابري بعدما رد مارك فليكن حارس فرايبورغ تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 13، وأضاف إيريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 53 سجل ليروي ساني الثالث، ثم في الدقيقة 56 وقع ساديو ماني على الرابع، واختتم مارسيل زابيتسر أهداف بايرن في الدقيقة 80.