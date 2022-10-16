نابولي يتخطى بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو
استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي من أتالانتا، بالفوز على ضيفه بولونيا 3-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة، يوم الأحد.
تقدم بولونيا بهدف جوشوا زيركيزي في الدقيقة 41، وتعادل نابولي بهدف المدافع خوان خيسوس في الدقيقة 45.
وأصبح نابولي في المقدمة عند الدقيقة 49 عن طريق هيرفينج لوزانو، ثم تعادل بولونيا بهدف موسى بارو في الدقيقة 51.
ونجح نابولي في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 69 بواسطة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.
بهذا الفوز، صار لنابولي 26 نقطة يتصدر بها المسابقة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الثاني، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 7 نقاط، في المركز السابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نابولي يتخطى بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.