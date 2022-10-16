نابولي يتخطى بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو

نابولي يتخطى بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيواستعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي من أتالانتا، بالفوز على ضيفه بولونيا 3-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة، يوم الأحد.

تقدم بولونيا بهدف جوشوا زيركيزي في الدقيقة 41، وتعادل نابولي بهدف المدافع خوان خيسوس في الدقيقة 45.

وأصبح نابولي في المقدمة عند الدقيقة 49 عن طريق هيرفينج لوزانو، ثم تعادل بولونيا بهدف موسى بارو في الدقيقة 51.

ونجح نابولي في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 69 بواسطة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

بهذا الفوز، صار لنابولي 26 نقطة يتصدر بها المسابقة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الثاني، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 7 نقاط، في المركز السابع عشر.