ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف صلاح

ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف صلاحقاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز أرسنال على ليدز يونايتد 1 - صفر، وتشيلسي على أستون فيلا 2 - صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا، وساوثهامبتون مع ووست هام 1-1.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

في المقابل باتت هذه هي الخسارة الأولى لفريق مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات التعادل في مباراتين.