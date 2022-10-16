ريال مدريد ينفرد بالصدارة بثلاثية فى مرمى برشلونة
واصل فريق ريال مدريد عروضه القوية في الموسم الحالي، وحسم "كلاسيكو الأرض" بالتغلب على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 3-1، يوم الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في صدارة الليغا، متفوقاً بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.
وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، قلص (البديل) فيران توريس الفارق، بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83، غير أن البرازيلي رودريجو قضى نهائيا على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، عقب تسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ركلة جزاء.
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