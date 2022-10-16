إنتر يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
تغلب فريق إنتر ميلان على ضيفه ساليرنيتانا 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل إنتر ميلان فوزه الثاني على التوالي والسادس له هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات في الوقت الذي تلقى فيه ساليرنيتانا الهزيمة الرابعة مقابل أربعة تعادلات وانتصارين.
وانتهى الشوط الاول بتقدم إنتر ميلان بهدف حمل توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14 ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 59.
الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.
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