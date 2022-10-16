أرسنال يعزز صدارته بنقاط ليدز
عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على أستون فيلا 2 - صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا، وساوثهامبتون مع وست هام 1-1.
ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه بوكايو ساكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.
ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.
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