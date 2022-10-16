فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشي

فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشيفاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع جيرونا 1-1، وفوز إشبيلية على ريال مايوركا 1 - صف وتعادل فالنسيا مع إلتشي 2-2.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصدي أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز الرابع. في حين رفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها المركز الـ13 مؤقتا، بينما يحتل مايوركا المركز 12 بالرصيد ذاته.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه إلتشي 2- 2.

بهذا التعادل أصبح رصيد فالنسيا 14 نقطة، في المركز السابع، أما إلتشي فأصبح لديه 3 نقاط، ويبقى الأخير في الترتيب.