فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشي
فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع جيرونا 1-1، وفوز إشبيلية على ريال مايوركا 1 - صف وتعادل فالنسيا مع إلتشي 2-2.
ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصدي أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز الرابع. في حين رفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها المركز الـ13 مؤقتا، بينما يحتل مايوركا المركز 12 بالرصيد ذاته.
وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه إلتشي 2- 2.
بهذا التعادل أصبح رصيد فالنسيا 14 نقطة، في المركز السابع، أما إلتشي فأصبح لديه 3 نقاط، ويبقى الأخير في الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.